Комитет по правам человека ООН обязал РФ предоставить медпомощь Игорю Барышникову, который находится в колонии по делу о военных «фейках»

Комитет по правам человека ООН (КПЧ) потребовал от российских властей безотлагательно предоставить медицинскую помощь 65-летнему жителю Калининградской области Игорю Барышникову, осужденному на 7,5 лет колонии по делу о военных «фейках». Об этом «ОВД-Инфо»* сообщила адвокат Барышникова Мария Бонцлер.

КПЧ 14 августа уведомил защиту Барышникова, что принял обеспечительные меры на время рассмотрения его дела — обязал российские власти «предоставить всеобъемлющий и надлежащий медицинский уход, безотлагательно предоставить медпомощь и обеспечить неприкосновенность его жизни и психики».

У Барышникова подозрение на онкологическое заболевание, мужчина пользуется эпицистостомой — специальным катетером для выведения мочи. С марта он ждет операции, которая бы сняла необходимость использования эпицистостомы, однако врачи колонии оттягивают сроки ее проведения, по сути, подвергая заключенного пыткам.

Защита Барышникова просила КПЧ ООН обязать Россию провести назначенную врачом операцию, обеспечить его обезболивающими, провести обследование на предмет онкологического заболевания и сообщить Барышникову результаты этого обследования. Комитет возложил на Россию обязанность «лечить и сохранить жизнь Барышникова, пока идет разбирательство его дела».

В июле 2023 года Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии по делу о военных «фейках», добавив в обвинение мотив политической ненависти. Поводом стали посты о войне в Украине.

Во время следствия он находился под подпиской о невыезде и ухаживал за парализованной 96-летней матерью. После приговора ее передали органам опеки и менее чем через месяц она умерла. Игоря Барышникова не отпустили из СИЗО на похороны матери.

Состояние здоровья самого Барышникова не совместимо с условиями заключения, так как у него диагностировали подозрение на рак, а в мочевом пузыре у него установлен катетер. В заключении здоровье начало стремительно ухудшаться. Несмотря на это, суд не прислушался к адвокатам, а прокурор во время судебного заседания предъявил заключение Калининградской областной больницы о том, что Барышников может находиться в местах лишения свободы.

В декабре прошлого года осужденного этапировали в ИК-8 Калининградской области. К концу декабря его состояние, по сообщениям адвокатов, стало критическим: Барышников испытывал сильные боли, а руки у него почернели из-за грибка. Только в январе после масштабной общественной кампании ему стали оказывать минимальную медицинскую помощь.





*Признаны в России «иностранным агентом».



Фото: SOTA