«Лиза Алерт» закрыла информацию о пропавших в приграничных районах

«Мы приняли для нас тяжелое, но важное решение — мы убираем ориентировки из паблика из Курской области. Вы их не увидите», — сказал председатель поискового отряда Григорий Сергеев.

Решение приняли, чтобы «оградить родственников от мошенников». Теперь не будут публиковаться ориентировки с фотографиями и личными данными. «Лиза Алерт» пообещала продолжить поиски «в закрытом формате».



«Мы связываемся с каждым обратившимся к нам человеком, родственниками и близкими. Однако вынуждены убирать из публичного поля данные, которые очень важны для получения свидетельств, но безопасность важнее», — написали волонтеры.



Сергеев утверждает, что «Лиза Алерт» получила около тысячи заявок о пропаже людей в Курской области за последние дни. Он признал, что ограничения помешают поиску жителей, потому что без ориентировок в публичном пространстве не будет свидетелей.



Накануне Генпрокуратура заблокировала паблик во «ВКонтакте» «Суджа — Поиск людей», в котором публиковались данные о пропавших жителях. До этого курские власти «настоятельно рекомендовали» жителям региона не публиковать информацию о пропавших в соцсетях, ее якобы могут использовать украинцы для фейков или шантажа.



При этом официальные власти не дают никакой информации о пропавших, а данные о жертвах публиковались только в первые три дня прорыва границы, после чего официальные каналы по этой теме перешли в режим молчания.





