ФБР пришло на американское ранчо ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса

Агенты ФБР провели обыски в поместье Patria американского политолога и ведущего российского «Первого канала» Дмитрия Саймса, сообщает Rappahannock News.

Представитель ФБР Саманта Шеро заявила изданию, что обыски были санкционированы судом и проводятся в рамках расследования в отношении Саймса, однако деталей она не раскрыла. При этом на земле возле дома корреспондент газеты обнаружил рулон желтой ленты, которой обычно ограждают место преступления.



«Меня официально не уведомляли о каких-либо действиях. Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо еще. Я озадачен и обеспокоен», — заявил 76-летний Саймс, отметив, находится сейчас за пределами США.



Саймс ведет на Первом канале передачу «Большая игра», а в 2023 году он был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Владимира Путина. «Проект»* утверждает, что в 2022 году Саймс получил российское гражданство. Как писал «Проект», на самом деле его реальное имя — Дмитрий Симис, он родился в Москве в семье советских диссидентов, в 1973 году переехал в США и лишь там стал Саймсом. Другие диссиденты подозревали его в связях с КГБ. Саймс был тесно связан с президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года. В докладе о вмешательстве России в те выборы его имя упоминается более ста раз.



Ранчо, в котором проводят обыски, согласно данным окружного суда, стоило 1,63 млн долларов и было куплено Саймсом и его женой Анастасией Рюриковой-Саймс в 2021 году, то есть после нескольких лет работы на российском «Первом канале», где Саймс получал зарплату до полмиллиона долларов.







*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: Reuters



