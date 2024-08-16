Генпрокуратура признала «нежелательной» организацию «Депутаты мирной России», которая была учреждена в Берлине в октябре прошлого года муниципальными депутации из разных регионов России, покинувшими страну. В организации состоят 74 бывших депутатов.

По мнению Генпрокуратуры, участники организации «распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения», а также выступают на мероприятиях антироссийской направленности в Германии. Также по версии ведомства, «Депутаты мирной России» «на деньги западных кураторов из разведки» пытаются открывать представительства в странах Евросоюза «из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики» России.

На сайте организации указаны другие задачи: «взаимодействие с местными сообществами граждан внутри России» и защита прав «россиян, находящихся в вынужденной эмиграции», а также «дипломатия с целью скорейшего прекращения войны и демократизации России».



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре 186 позиций. При этом 135 организаций в него внесли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.

