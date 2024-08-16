Ставки растут: в Кабардино-Балкарии второй раз за месяц подняли сумму единовременной выплаты до 1,5 млн рублей

Власти северокавказской республики второй раз за месяц подняли размер единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны — до полутора миллионов рублей. Это второе повышение за месяц и третье с начала лета.

Изначально размер единовременной выплаты в республике был относительно низким — составлял 300 тысяч рублей, за лето его затем его дважды подняли — до 805 тысяч и 1,1 миллиона рублей. Теперь вместе с федеральной частью выплаты контрактники Кабардино-Балкарии смогут получить почти два млн рублей.



По информации «Важных историй»*, Кабардино-Балакария входит в число регионов России, которые провалили набор на контракт — его подписали около тысячи человек. При этом с момента объявления частичной мобилизации в регионе мобилизовали 1,5 тысяч человек. Скорее всего, чиновники надеются на изменение ситуации после многократного увеличения выплат за подписание контракта с Минобороны. Именно так произошло в Москве, где после увеличения выплаты до 1,9 млн рублей количество желающих пойти воевать существенно увеличилось.



По данным «Медиазоны»**, на войне в Украине погибли 178 жителей Кабардино-Балкарии, это информация из открытых источников, реальные цифры могут быть значительно выше.



На этой неделе в Воронеже увеличили выплату за вербовку людей на войну с 15 до 50 тысяч рублей, сообщили «7Х7»**. Как указано на рекламных баннерах, эти деньги можно получить за «проявленную активность в привлечении граждан на контрактную службу».

Материально поощряют «активность» еще в 8 регионах: Татарстане, Ярославской области, Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской и Ивановской областях.

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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.Признаны в России «иностранным агентом».