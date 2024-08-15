Украинского военнопленного осудили на 18 лет по статьям «об участии в террористической организации» и «обучении терроризму»

Владислав Плахотник из Луцка был обвинен по статьям об «участии в террористической организации» и «прохождении обучения для совершения террористической деятельности». Апелляционный военный суд в Подмосковье утвердил ему приговор в 18 лет, первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, сообщил «Мемориал»**.

По версии следователей, 17 июля 2023 года Плахотник прибыл в пункт сбора личного состава «Азова», где дал добровольное согласие на участие в его деятельности. После этого он прошел обучение по программе общевойсковой подготовки, где «приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке, а также изучение правил обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами».



В материалах дела указано, что Плахотник, «находясь на боевых позициях, расположенных на территории ДНР и ЛНР, обеспечивал деятельность организации, исполняя обязанности водителя инженерно-позиционного отделения инженерно-саперного взвода батальона специального назначения». Юноша попал в плен в январе 2024 года. Следствие квалифицировало его действия как «терроризм», притом что он воевал в подразделениях украинской армии.



Защита неоднократно указывала, что Плахотник проходил службу и первичную боевую подготовку не для совершения терактов, а для выполнения боевых задач, согласно приказам военного командования, как рядовой солдат. «Плахотник принимал участие в боевых действиях, носил и применял оружие, поскольку имел на это право согласно Женевским конвенциям. Фактически он преследуется исключительно за принадлежность к вооруженным силам стороны конфликта», — считает адвокат Никита Буклов.

Сам обвиняемый на суде заявил, что фактические обстоятельства, указанные в деле, признает, но террористом себя никогда не признает. «Я воевал за свою страну, независимость и целостность своего государства», — отметил он в последнем слове.



Украина считает суд над взятыми в плен бойцами «Азова» по обвинению в «терроризме» военным преступлением. Согласно международному праву военные обладают статусом военнопленных, что наделяет их иммунитетом комбатанта, то есть иммунитетом от преследования за вхождение в вооруженные силы противной стороны и участие в боевых действиях.







*Признан в России «террористической» организацией.

**Признан в России «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.



