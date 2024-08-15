Россия и Украина готовят обмен военнопленными, а также спорят об оперативной ситуации в Курской области

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в среду вечером сообщил, что Москва инициировала переговоры об обмене военнослужащих, которых ВСУ взяли в плен в Курской области. В четверг со ссылкой на украинскую военную разведку подтвердили эту информацию.

Сколько именно российских солдат было взято в плен при наступлении ВСУ в Курской области, официально не раскрывается, украинская сторона говорит о сотнях военнослужащих. Собеседник издания в Службе безопасности Украины сообщил FT, что в четверг им удалось захватить сразу 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка российских ВС и чеченского подразделения «Ахмат».

По словам источника Independent, число пленных с российской стороны может достигать 2 тысяч. Только за последнюю неделю в плен попало около 200 российских военных, рассказал Sky News сотрудник одного из украинских центров, где содержатся пленные. Среди них — солдаты срочной службы в возрасте от 19 до 21 года.

Последний раз Москва и Киев обменялись военнопленными 17 июля по формуле «95 на 95». Почти за три недели до этого — 25 июня — стороны также передали друг другу по 90 человек. Цифры оставшихся в плену у сторон сильно расходятся, однако счет идет на тысячи.



Сильно расходится и информация об оперативной обстановке в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил Владимиру Зеленскому, что под контролем ВСУ находится 82 населенных пункта, общая площадь захваченной территорий — 1150 квадратных километров, украинским войскам удалось проникнуть на 35 километров вглубь региона.



Сырский также сообщил, что Украина создала первую военную комендатуру в захваченных областях. Ее руководителем стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сегодня заявил ТАСС, что российские военные ведут работу «по завершению блокирования ВСУ». «Обстановка у нас нормальная, рабочая. <...> На участках наших <...> мы уничтожили противника, продавились вперед», — прокомментировал он ситуацию по состоянию на 15 августа. Это уже пятое его подобное заявление всего за шесть дней.



14 августа он уверял, что российская армия остановила ВСУ и в ближайшее время перейдет в повсеместное наступление и полностью уничтожит противника. 13 августа Алаудинов заверял, что российская армия взяла под контроль ситуацию в Курской области.

За это время российские власти объявили об эвакуации шести районов в Курской области, украинский телеканал ТСН снял репортаж из Суджи, а в украинский плен попали сотни российских военнослужащих.





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