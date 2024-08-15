Райффайзенбанк с сентября прекратит переводы в евро и юанях

Райффайзенбанк со 2 сентября прекратит проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте, сообщили в клиентской поддержке банка. Все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 по московскому времени 30 августа 2024 года, будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.

«Со 2 сентября 2024 года Райффайзенбанк больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов физических лиц. Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ», — цитирует представителя клиентской поддержки РБК.

В банке уточнили, что исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте станут недоступны для всех клиентов банка, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. При этом изменения не распространяются на трансграничные платежи в рублях.

С 10 июня были приостановлены все платежи в долларах, но до сих пор исходящие переводы на крупные суммы были возможны в евро. «Ограничение введено в соответствии с решением группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — говорится в сообщении.

После исхода иностранных компаний и введения санкций против большинства крупных российских банков «Райффайзен» стал крупнейшей финансовой организацией, которая сохранила для россиян окно международных возможностей.



В мае, по информации Reuters, Raiffeisen Bank International был письменно предупрежден Минфином США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией. Минфин США предупредил, что действия RBI могут привести к ограничению доступа банка к финансовой системе США, учитывая опасения, что его поведение ставит под угрозу национальную безопасность США.

В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сообщил, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года. В июне российский Райффайзенбанк прекратил открывать новые накопительные счета, а с июля — начислять проценты по ранее открытым. С 26 июля Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.

