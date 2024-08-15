Юлия Навальная: «Это не диагноз, не результаты проверки — а издевательство. Это очередная достаточно жалкая попытка скрыть убийство»

Спустя полгода после убийства политика Юлия Навальная получила от Следственного комитета постановление, в котором утверждается, что «смерть Навального не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания» и наступила в результате аритмии. Документ подписан следователем Александром Варапаевым, шантажировавшим мать убитого политика, отказываясь выдавать ей тело сына.

«Майор Варапаев сообщает: смерть Навального не носит кримнальный характер, а является следствием... «комбинированного заболевания». Вот сидит человек под полным ежесекундным надзором в тюрьме, политик известный на весь мир, лидер оппозиции, главный враг Путина, которого уже пытались убить. А потом раз и умирает за час от «комбинированного заболевания», — написала Навальная, отметив, что с первого дня требует выдать материалы проверки, результаты экспертиз, результаты вскрытия, медицинские документы, видеозаписи из камеры, из прогулочного дворика, из медкабинета.



Согласно постановлению, 16 февраля Алексею Навальному «резко» стало плохо во время прогулки во дворе ЕПКТ, после чего его якобы поместили в медицинскую часть, где он и умер. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала cмерть политика в 14:17.



«Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Варапаева вранье и они скрывают реально произошедшее в этот день. Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. Почему этого всего нет в постановлении СК? Где съемки с камер, которыми в колонии утыкано все, включая туалеты? Где съемки с нагрудных регистраторов сотрудников колонии, которые запирали умирающего человека в бетонной коробке ШИЗО?» — говорит Навальная в опубликованном видео.



Она также рассказала, что показала этот диагноз врачам, и у всех один вывод: вскрывали, изучали, но ничего не смогли найти — тромба нет, признаков инфаркта и инсульта тоже, и написали про «аритмию», чтобы хоть что-то написать.



Юлия Навальная обратила внимание на то, что вещи Алексея до сих пор не переданы семье. В колонии говорят, что вещи в следственном комитете, в следственном комитете говорят, что идет проверка, ждите 30 дней. Сроки проверки пять раз продлевают. И даже когда выдали постановление, вещи все равно не отдают, даже нательный крестик, который мама Алексея Навального требует с первого дня. Навальная считает, что объяснение этому может быть только одно: таким образом виновные в убийстве политика пытаются замести следы своего преступления.

«Правда заключается в том, что это не диагноз никакой, не результаты проверки — а издевательство. Это очередная достаточно жалкая попытка скрыть то что произошло — убийство. А все, кто составляет эти бумажки, пишет эти фальшивые отчеты — соучастники этого убийства», — заявила вдова политика.



Бывший врач Алексея Навального Александр Полупан заявил, что заключение о смерти политика, полученное его супругой от Следственного комитета, либо свидетельствует о том, что причину смерти не нашли, либо это попытка скрыть. «Либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтоб что-то написать. Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию», — сказал Полупан «Агентству»**. Он также заявил, что заключение об исключении отравления как возможной причины смерти, сделанное на основе химико-токсикологической экспертизы, является неправомочным, так как большой спектр отравляющих веществ не может быть выявлен стандартными методами исследования.

«Верстка»** обратила внимание, что следователь Варапаев после убийства политика получил повышение. Согласно публикации на сайте СК, в июне 2023 года Варапаев был следователем по особо важным делам. В феврале 2024 года, когда ему поручили провести проверку, а также в марте он все еще был в должности следователя. Однако с апреля Варапаев начал подписывать документы уже как замруководителя отдела по расследованию особо важных дел. Такая же должность указана у него в постановлении об отказе в возбуждении дела о смерти Навального.

Алексей Навальный был убит 16 февраля. Только 24 февраля его тело отдали матери, Людмиле Навальной. 22 февраля стало известно, что в медицинском заключении о смерти, показанном ей, сказано, что причины смерти ее сына — естественные.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».



**Признано в России «иностранным агентом».

Фото: AP