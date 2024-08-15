В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о введении режима ЧС федерального характера на территории всей Белгородской области, пояснив, что данное решение приняла комиссия МЧС на заседании в Москве.

Глава МЧС Александр Куренков обосновал необходимость введения режима ЧС федерального характера тем, что на фоне украинских обстрелов Белгородской области «масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации».



Вчера в Белгородской области ввели режим ЧС регионального характера, который предполагает, что на территории субъекта пострадали не более 500 человек, а нанесенный ущерб не превышает 1,2 миллиарда рублей. При более масштабном ущербе включается режим федерального уровня, что за сутки и произошло.

Жителям Белгородской области, пострадавшим при «чрезвычайной ситуации», обещали разовые выплаты по 15 тысяч рублей.

Ранее губернатор Гладков неоднократно заявлял, что у регионального бюджета не хватает средств для выплат пострадавшим при обстрелах и покинувшим дома жителям.



Вчера, через несколько дней после официальной эвакуации жителей Краснояружского района, их стали возвращать обратно из пунктов временного размещения (ПВР). «Вывезли сначала всех в ПВР, сняли два кина, как им там хорошо. Потом посадили в автобусы и втихую развезли назад по домам», — рассказала «Пеплу» родственница одной из жительниц Краснояружского района.

По информации источников «Пепла», введение режима ЧС федерального масштаба в Белгородской области связано с прорывом ВСУ в Краснояружском районе, украинские войска зашли в село Колотиловка, расположенное в районе.

С 9 августа режим ЧС федерального характера действует в Курской области, в ночь на 10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО) на фоне атаки ВСУ на приграничные районы.

Фото: ТГ Вячеслав Гладков