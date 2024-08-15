Двух жителей Красноярска признали виновными в попытке взорвать вышки связи, обвинение квалифицировало это как «теракт»

2-й Восточный окружной военный суд признал жителей Красноярска Вячеслава Коромыслова и Сергея Назарчука виновными в приготовлении теракта группой лиц и покушении на незаконную покупку взрычатки.

По версии следствия, Коромыслов и Назарчук, «являясь противниками действующей в РФ власти и желая выразить негативное отношение к данной власти», решили подорвать телекоммуникационное оборудование «Ростелекома». Обвиняемые думали, что вышки сотовой связи оказывают «вредное влияние на здоровье людей».



Для этого они попросили командира одной из воинских частей Красноярского края передать им тротил, конденсаторную подрывную машинку и электродетонаторы. Офицер обратился в ФСБ, а затем под контролем силовиков передал мужчинам муляж взрывчатки.

Суд приговорил Коромыслова к 7 годам колонии строгого режима, Назарчука — к 6 годам. Первые три года они должны провести в тюрьме. Оба также оштрафованы на 300 тысяч рублей. Обвиняемые свою вину не признали, при этом приговоры по вмененным им статьям оказались ниже нижнего предела.