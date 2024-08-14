Все дороги ведут в Курск

Украинский телеканал ТСН показал сюжет, записанный в центре Суджи, в которой, по утверждениям российской стороны, продолжаются бои. На видео украинские военные снимают российский флаг со здания школы-интерната в 300 метрах на восток от здания администрации города. Также журналисты рассказали, что в Суджу прибыла первая машина с гуманитарной помощью из Украины, предназначенной для жителей города. Как отмечают «Важные истории»*, за спинами жителей Суджи в сюжете можно увидеть тот же забор, что огораживает здание школы на панораме карт Google.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила в своем телеграм-канале, что Украина откроет гуманитарные коридоры в Курской области, которые позволят жителям эвакуироваться в сторону Украины или России.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в эфире новостного ток-шоу «Время покажет» по «Первому каналу» тут же заявил, что «не вся Суджа находится под контролем ВСУ». А заодно и подтвердил нахождение срочников в зоне боевых действий на границе с Украиной. «Что касается нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели, там и сидят бойцы подразделений пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях и спецназ, то есть бойцы «Ахмата», — сказал Алаудинов.



Антивоенный проект «Идите лесом» сообщил, что получает десятки сообщений в день о переброске срочников и отказников в зону боевых действий в приграничные районы. О скорой отправке под Курск говорят срочники из Подмосковья, Ленинградской, Калининградской, Свердловской, Мурманской, Самарской областей.

Как отмечают правозащитники, хотя отправка срочников в зону боевых действий прописана в законе, но сделать это можно не раньше чем через 4 месяца службы, эта норма зачастую не соблюдается. «Верстка» поговорила с матерями срочников, которые смогли эвакуироваться с границы во время прорыва ВСУ, а теперь их заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить на передовую.



Набирают в зону боевых действий не только военных, но и разнорабочих для возведения защитных сооружений. На «Авито» стали появляться вакансии с предложением рыть окопы в Курской области, обратила внимание Русская служба BBC. Журналисты обнаружили около 30 таких объявлений. В среднем указанная зарплата составляет 150-210 тысяч рублей в месяц. Только в одном объявлении указано, что ищут «50-100 человек», в остальных не говорится, сколько именно человек необходимо.

Как пишет «Ротонда», в Петербурге рабочим даже успели пообещать защитить на месте работ. «Безопасность мы вашим мужчинам в любом случае создадим, потому что у нас там военные находятся. Никто их на передовую не кидает, мы на второй линии работаем. Кто же вас будет отправлять на военные действия? Это уж военкомат будет, но никак не мы», — обнадежили корреспондента в одной из компаний.

Об оперативной ситуации в зоне боевых действий сегодня рассказали украинские и российские военные. В Судже завершены «поиск и уничтожение» российских военных, доложил главком ВСУ Александр Сырский президенту Владимиру Зеленскому. По словам Сырского, за последние сутки ВСУ продвинулись от одного до двух километров вглубь региона и взяли в плен более 100 российских военнослужащих.



У Минобороны России своя версия, ведомство сообщило, что российские войска за последние сутки пресекли попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь России в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. Министерство также заявило об отражении атак ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское и уничтожении украинских сил в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино. Кроме того, сообщается об уничтожении двух групп украинских военнослужащих около Мартыновки.

По оценке Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, за все время боевых действий на Курском направлении украинская армия лишилась до 2300 человек. За прошедшие сутки взяты в плен 18 военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщили в Минобороны.



Пока военные подсчитывают боевые потери, поисковые отряды сообщают о том, что более 1000 человек пропали в Курской области после прорыва границы. Отряд «Лиза Алерт» с 7 августа получил 338 обращений и 154 звонка на горячую линию с просьбой найти людей, пропавших в приграничных районах Курской области. Волонтеры отметили, что в каждой заявке идет речь об исчезновении двух и более человек. По состоянию на 13 августа со статусом «Найден, жив» закрыты 38 заявок. Еще 454 находятся в работе, также поступают новые обращения.



Между тем Центризбирком объявил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях, где объявлен режим КТО, все же пройдут выборы, с 28 августа начнется досрочное голосование в целях «обеспечения прав граждан».







*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: Reuters