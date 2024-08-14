В Германии на военной базе, где обучаются украинские военные, расследуют возможный случай диверсии

Полиция Германии начала расследование в связи с возможной диверсией на территории авиабазы «Кельн-Ван», сообщил Spiegel. Водопроводная вода на территории базы может быть загрязнена, в ограждении базы нашли дыру. Солдат и сотрудников призвали ни при каких обстоятельствах не употреблять питьевую воду, саму базу опечатали.

Авиабаза «Кельн-Ван» является важным центром военной поддержки Украины. Украинские солдаты, прошедшие обучение в Германии, регулярно возвращаются оттуда в Украину.

В казармах располагаются несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства бундесвера. Здесь также базируются военно-воздушные силы Министерства обороны, поскольку казармы непосредственно примыкают к аэропорту Кельна. В общей сложности в казармах работают 4300 солдат и 1200 гражданских служащих.

На базе есть собственная водопроводная станция. По информации издания, в среду утром военная полиция бундесвера провела инспекцию, и в одной из секций забора была обнаружена дыра.

В служебной записке территориального командования бундесвера военнослужащим, все еще находящимся в казармах, предписано обращать пристальное внимание на «неизвестных лиц в пределах видимости» и сообщать о «любом бросающемся в глаза поведении». По мнению издания, это указывает на то, что власти прочесывают местность в поисках возможных преступников. В среду вечером из бундесвера уже поступили сообщения о том, что возле ограждения вокруг казарм был замечен подозрительный человек, который скрылся после того, как его обнаружили.

Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO