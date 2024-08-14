В Магадане двум местным жителям назначили реальные сроки за «недоносительство»

Пресс-служба горсуда Магадана сообщила о приговорах двум местным жителям по статье о «недонесение о теракте».

21 сентября 2023 в Магадане загорелось складское помещение. Поджог совершила 20-летняя Екатерина Газиева вместе с 34-летним Сергеем Малюченко. Как утверждало следствие, они сделали это по указке «украинского куратора», который предложил 50 000 рублей за акцию, а также перевел 3,5 тысячи, чтобы купить тряпки, бутылки и зажигательную смесь.



В действительности, Газиева и Мельниченко в итоге подожгли не военкомат, а соседний с ним склад полиграфии, который силовики назвали «административным зданием».

В июне Газиев приговорили к 12,5, а Мельниченко к 13 лет годам колонии. Тогда же против четверых магаданцев были заведены уголовные дела о недоносительстве. Два дела уже закончились обвинительным приговорами, однако по одному из них информация о наказании еще не опубликована. Второму осужденному назначили 6 месяцев колонии.

Осужденному вменили то, что он разговаривал с Газиевой до совершения поджога и якобы знал о нем, а также был осведомлен о самой акции после ее совершения. «Обладая достоверной информацией о готовящемся, а в последующем совершенном террористическом акте, имея достаточно времени и располагая объективной возможностью представить эту информацию в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, не сообщил об этом, с целью сокрытия фактов готовящегося и в последующем совершенного преступления, а также нежелания привлечения к себе внимания со стороны правоохранительных органов и страха быть привлеченным к уголовной ответственности», — указано в приговоре.

В суде продолжаются слушания по обвинению еще двух магаданцев.



Как отмечает «Говорит НеМосква», это первые реальные наказания за недоносительство в практике магаданских судов — прошлое дело по этой статье, рассматривавшееся в 2020, было прекращено, обвиняемый отделался штрафом.

