За 2,5 года войны в Украине погибли 17718 жителей Поволжья

По подсчетам «Idel.Реалии»* с момента полномасштабного вторжения России в Украине погибли как минимум 17 718 уроженцев Поволжья.

Самое большое количество погибших из Башкортостана — 2663 человека. На втором месте Татарстан — 2215 погибших, на третьем Пермский край — 1990 человек.



При том в Башкортостане и Татарстане самые большие региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны для отправки на войну в Украину — 1,2 млн и 1 млн рублей соответственно.

По количеству погибших мужчин на 100 тысяч мужского населения на первом месте оказалась Кировская область с 287 погибшими на 100 тыс. Следом идут Марий Эл — 269,5 человек на 100 тысяч, Пермский край — 265,4 на 100 тысяч мужского населения и Удмуртия — 242,4.



Больше всего потерь среди военнослужащих в возрасте 30-34 лет.



Этот подсчет основан на данных из открытых источников — сообщений муниципалитетов, военкоматов, родственников и общественных организаций. В действительности цифры могут быть существенно выше.

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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.