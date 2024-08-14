В России составили уже более 10 тысяч протоколов за антивоенные высказывания по статье о «дискредитации» российской армии

Российские полицейские составили более десяти тысяч протоколов по статье о «дискредитации» армии за различные антивоенные высказывания и выступления, подсчитала «Медиазона»*. При этом, в определенных случаях протоколы оформлялись за белый лист или аксессуары в цвет украинского флага.

Статья о «дискредитации» российской армии появилась в кодексе об административных правонарушениях в марте 2022 года. Первая тысяча протоколов была составлена меньше чем за месяц. К концу 2022 года их было уже 5 614, а к концу 2023-го — 8 590. Десятитысячный протокол был передан в суд в первую неделю августа 2024 года. Как видно из данных, количество административных протоколов по «дискредитации» российской армии в 2023 году уменьшилось, однако это связано с тем, что стали больше возбуждать уголовных дел с аналогичным составом.



За два с половиной года 119 россиян, оштрафованных за «дискредитацию» армии, смогли оспорить наказание в апелляционной инстанции, подсчитала «Верстка»*. Еще 89 человек добились возвращения дела в первую инстанцию, а 47 человек значительно изменили размер своего наказания.

На конец 2023 года общая сумма назначенных штрафов составила 227 837 000 рублей, притом, что штраф по данной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.



За повторное антивоенное выступление в течение года после первого штрафа предусмотрена уголовная ответственность по статье 280.3 УК. По последним данным «ОВД-Инфо»*, такие уголовные дела возбуждены уже против 194 человек.







*Признаны в России «иностранными агентами».

