WSJ: Россия выводит часть войск из Украины из-за наступления ВСУ в Курской области

Россия выводит часть своих сил из Украины в ответ на украинское наступление на российскую территорию, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Вторжение Киева в Курскую область вынуждает Москву перегруппировать свои силы вторжения. Эта оценка США подкрепляет заявления украинских чиновников, которые говорят, что неожиданное вторжение в Курскую область на прошлой неделе отвлекло российские войска от Украины, где преимущество Москвы в живой силе и технике позволяет ей продвигаться вперед в нескольких местах.

С момента внезапного нападения на прошлой неделе украинские войска продвинулись на более чем 30 километров вглубь российской территории, быстро преодолев слабозащищенную границу. ВСУ заявили, что украинские войска продвигаются вперед и взяли под контроль 74 российских населенных пункта.

Как отмечает издание, Украина не отвоевывала значительные территории с первого года войны, когда провела неожиданное контрнаступление на севере Харьковской области и вытеснила российские войска из Херсона на юге.

В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что наносит большие потери украинским войскам, участвующим в операции, в которой Путин обвиняет западных сторонников Украины во главе с США. При этом администрация Байдена заявила, что ее не предупреждали заранее об операции. Один из американских чиновников сказал во вторник, что Киев сообщил США, что он искал возможности использовать бреши в российских линиях и нашел одну в Курске, которая была слабо защищена. Украина также надеялась, что вторжение заставит Россию вывести войска с территории Украины, что и произошло в последние сутки.

Однако, по мнению аналитиков, украинские войска столкнутся с серьезными проблемами в поддержании своего вторжения, поскольку линии снабжения удлиняются, а Россия перегруппировывается. Вторжение также отвлекает дефицитные войска и военную технику от основной линии фронта на востоке Украины, что потенциально ослабляет оборону Киева. В последние дни российские войска продолжают продвигаться к логистическому центру Покровск.

Украина дала публичные комментарии о причинах операции, заявив, что ее цель — уничтожить логистику и инфраструктуру, которые Россия использует для войны с Украиной. «Мы еще раз доказали, что мы, украинцы, способны добиваться своих целей в любой ситуации, способны защищать свои интересы и свою независимость», — сказал Зеленский в своем ночном обращении во вторник.

В своем посте на сайте X советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наземные операции — это один из способов уничтожения российской военной инфраструктуры. И описал другой способ — использование ракет дальнего радиуса действия, которые Запад предоставил, но не разрешил использовать для ударов по российской территории.

Фото: Wall Street Journal

