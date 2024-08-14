Премьер-министр Японии Фумио Кисида уйдет в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду, что уйдет в отставку, уступая давлению внутри своей партии, требующей от него отказаться от руководства из репутационных потерь и низкого рейтинга, пишет The New York Times.

67-летний г-н Кисида заявил на пресс-конференции, что не будет участвовать в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в сентябре. Победитель этих выборов станет премьер-министром.

Кисида, вступивший в должность в октябре 2021 года, столкнулся с резким падением своих рейтингов из-за скандала, связанного со сбором политических средств внутри партии, когда в официальных отчетах не указали сумму пожертвований в миллионы долларов. Сам премьер-министр не был непосредственно замешан в скандале, но аналитики считают, что его низкие рейтинги отражают мнение общественности о том, что он не может проявить лидерские качества, необходимые для изменения партии.

Опрос, проведенный на прошлой неделе национальной вещательной компанией NHK, показал, что рейтинг одобрения г-на Кисиды составляет всего 25 процентов, по сравнению с примерно 50 процентами, когда он стал премьер-министром почти три года назад.

Как отмечает издание, заявление Кисиды создает политическую неопределенность в Японии, важнейшем американском союзнике, в период растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Кисида тесно сотрудничал с президентом Байденом в деле укрепления военного и экономического сотрудничества между двумя давними союзниками и Южной Кореей, отношения с которой у Японии долгое время были напряженными. Он также значительно укрепил вооруженные силы Японии, нарушив сложившийся десятилетиями прецедент ограничения расходов.





Фото: The New York Time

