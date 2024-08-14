В Карачаево-Черкесии подняли выплату за участие в войне до 1,6 миллионов рублей

Глава республики Рашид Темрезов увеличил размер выплаты до 1,6 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале. Вместе с федеральной выплатой, которую увеличили до 400 тысяч рублей, общая сумма за контракт в Карачаево-Черкесии будет достигать 2 млн рублей.

В июне в республике уже подняли размер единовременной выплаты в 13 раз — со 100 тысяч до 1,3 млн рублей.



По подсчетам «Медиазоны»*, на начало августа в Украине погибли 138 уроженцев Карачаево-Черкесии, что существенно ниже, чем в соседнем Ставропольском крае (1168) и Краснодарском крае (2249).



Власти утверждают, что в сутки контракты заключает около тысячи человек. Однако соревнование регионов по увеличению региональных выплат за заключение контракта с Минобороны не подтверждает эту статистику. Заключить контракты людей призывают, обещая зарплаты выше средней по России (в среднем около 200 тысяч рублей в месяц), а также различные выплаты и социальные льготы. Предложение заключить контракт стали рассылать через сотовых операторов.



Только в июле региональную часть выплаты повысили в Москве и Подмосковье — до 1,9 и 1,3 млн рублей соответственно. В Санкт-Петербурге — до 1,8 млн рублей, в прошлый раз ее увеличивали в июне — с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. В Ростовской области контрактникам обещают 1,2 млн рублей (было 700 тысяч). Сразу в два раза увеличили выплату для жителей Волгоградской области, с 500 тысяч до миллиона рублей.



Как подсчитала «Верстка»*, за год в Москве контракт подписали 26 тысяч человек, 90% из которых — люди с финансовыми проблемами. Поэтому ежемесячное количество контрактников в течение года снижалось, пока в июле власти не повысили региональную выплату до 1,9 млн рублей, после чего поток желающих пойти воевать в соседнюю страну резко увеличился.



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Признаны в России «иностранными агентами».