В Нижнем Новгороде на школьников завели уголовное дело по статье о военных «фейках»

Против двух 17-летних школьников из Нижнего Новгорода возбудили дело о распространении военных «фейков» группой лиц, сообщил региональный СК. Уголовное дело завели 12 августа, у обвиняемых прошли обыски, во время которых изъяли предметы и гаджеты, «имеющие доказательственное значение по делу». После юношей задержали, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Материалы проверки, а потом и уголовное дело возникли после того, как администрация школы написала заявление на своих учащихся в полицию. Основанием стал ролик, в котором юноши «в утвердительной форме распространяют информацию порочащего характера» о российской армии. О чем именно был этот ролик, СК не уточняет. Однако проведенная экспертиза доказала, что в видео «содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Видео отправил неизвестный на электронную почту лицея № 82 в Нижнем Новгороде. Его директор Нина Говорова обратилась в полицию, после того как прочитала письмо. По информации ASTRA, изначально подростки опубликовали ролик в телеграм-канале на 26 подписчиков.

В ноябре 2023 года из-за видео с обсуждением вторжения России в Украину на юношей уже составляли административные протоколы о «дискредитации» российской армии.

По данным «ОВД-Инфо»*, на сегодняшний момент фигурантами антивоенных уголовных дел стали уже 1011 человек.

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Признан в России «иностранным агентом».