В бой идут срочники и отказники

В Курской области солдат-срочников, которые смогли эвакуироваться с границы во время прорыва ВСУ, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую, рассказали «Верстке»* две матери срочников. По их словам, около 150 срочников сейчас находятся в одной из воинских частей в районе Курска, им предлагают вернуться в зону боевых действий и получать «боевые» по 4-4,5 тысячи рублей в день.

Один из сослуживцев срочника, который был эвакуирован с границы в Курской области, рассказал «Верстке», что накануне из больницы в Курске увезли несколько человек с легкими контузиями. Некий офицер заявил, что их увозят в воинскую часть в Клинцах в Брянской области, однако их там не оказалось. По словам сослуживца, «все понимают», что срочников свозят куда-то в район границы, чтобы они снова участвовали в боях.



Основатель проекта «Школа призывника»* Алексей Табалов рассказал каналу «Можем объяснить»*, что отправка призывников в зону боевых действий не нарушает законодательство. То, что их до сих пор старались не отправлять на переловую, было инициативой властей, которые, вероятно, опасались массовых протестов родственников, как в 1-ю Чеченскую войну.



По подсчетам Русской службы BBC, на войне в Украине погибли как минимум 159 срочников, и это данные до боев в Курской области.

6 августа родственники военнослужащих запустили петицию с требованием вывести срочников из района боевых действий в Курской области. За неделю обращение подписали 7,2 тысячи человек.



ASTRA сообщила, что 500 отказников из Петербурга насильно посадили в самолет и вывезли под Курск. Военным уже выдали автоматы и собираются отправить в бой.



Как рассказали изданию близкие военнослужащих, вечером 12 августа они получили от находившихся там мужчин сообщение, что их внезапно вызвали на построение, а затем, ничего не объясняя, посадили в КАМАЗы и под охраной увезли на военный аэродром. Первую «партию» — около 300 человек — отправили в неизвестном направлении. Вторая часть — около 150 человек — оказалась к утру в 7 км от Курска на военном полигоне.



На часть из отказников уже были заведены уголовные дела об оставлении части, они находились под следствием, еще часть ожидала военной комиссии. Среди находящихся под арестом — мужчины с проблемами со здоровьем, физическим и психическим, забирали людей в возрасте 70 лет, с увечьями и категорией «Д» в военном билете.







*Признаны в России «иностранными агентами».



