Открытое письмо инициировал пианист Александр Мельников, подписали его выдающиеся музыканты Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Елена Башкирова, Борис Берман, Андрей Борейко, Ефим Бронфман, Изабелла Фауст, Юлия Фишер, Соль Габетта, Кирилл Герштейн, Владимир Юровский, Игорь Левит, Алексей Любимов, Миша Майский, Анне-Софи Муттер, Эмманюэль Паю, сэр Антонио Паппано, сэр Саймон Рэттл, сэр Андраш Шифф, Катя Сканави, Андреас Штайер.

«Привет! Меня зовут Павел Кушнир. По профессии я (не побоюсь этого слова) пианист, работаю солистом Курской городской филармонии». Так начинается одно из писем тридцатидевятилетнего пианиста, писателя и активиста Павла Кушнира, который недавно умер в тюрьме в Биробиджане после сухой голодовки. Он находился там в заключении в ожидании суда за антивоенную критику российских властей. Его преступлением было создание канала на Youtube с пятью подписчиками, на котором он выступал против войны, — цитирует письмо Frankfurter Allgemeine. — История Дон Кихота повторяется — с катастрофическим концом, который, к сожалению, в жизни более типичен, чем в литературе. Мы тоже музыканты. Несмотря на то, что трудно писать, думать, существовать, столкнувшись с таким всеобъемлющим злом, мы должны занять твердую позицию. Павла Кушнира ничто не вернет. Но в память о нем мы говорим о бесчисленных неизвестных политических заключенных в России и повсюду в мире. Величайшая трагедия жизни Павла состоит в том, что только сейчас мы начинаем понимать, каким замечательным художником, писателем и мыслителем он был. Мы его просто не знали. Следует помнить, что извращенный «отбор», осуществляемый правоохранительными органами, ведет к тому, что в застенке оказываются самые прекрасные и бесстрашные люди, часто лучшие представители запутавшейся в кризисе нации. И у этих людей практически нет шансов освободиться в результате обмена, ибо о них не сообщают СМИ. Нельзя забывать о них.

Мы почти оглохли в сегодняшнем безумном калейдоскопе фейковых новостей, ложной морали и ложных ценностей. Но вдруг издалека до нас доносится красивый звук, негромкий, однако заглушающий всеобъемлющий адский грохот и лязг. И мы преклоняемся перед теми героями и провидцами, которые в своем отчаянном одиночестве жертвуют собой ради человечества и платят самую высокую цену».

39-летний пианист Павел Кушнир умер 28 июля 2024 года в следственном изоляторе Биробиджана после сухой голодовки. Основанием для его ареста в конце мая стали антивоенные ролики, которые он выложил в собственном ютуб-канале, где на момент его гибели было пять подписчиков. Его обвинили в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности».

Павел Кушнир окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. В течение семи лет работал солистом Курской областной филармонии, затем три года — в Курганской филармонии. В 2023 году уехал в Биробиджан, надеясь, что там не придется участвовать в провоенных концертах и агрессивной пропаганде.

Фото: Свердловский областной краеведческий музей

