«Новая‑Европа»*: осужденный за убийство Бориса Немцова экс‑полицейский служит в Мариуполе, а сейчас в отпуске в Чечне

9 августа РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что один из осужденных за убийство Бориса Немцова, Тамерлан Эскерханов в марте этого года был помилован Путиным и освобожден от наказания в 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, так как заключил контракт с Министерством обороны. Агентство подчеркнуло, что Эскерханов «выполняет боевые задачи в составе одного из штурмовых подразделений Минобороны России».

Однако «Новой газете Европа» удалось выяснить, что Эскерханова действительно освободили из колонии, но находится он не в зоне боевых действий, а в Мариуполе. Источник в окружении чеченского депутата Адама Делимханова сообщил изданию, что Эскерханову отказали в УДО, и тогда он решился подписать контракт с Минобороны. Сразу после освобождения, в феврале, его пристроили к «Рейнджеру» (Ваха Геремеев, советник главы Чечни, брат сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева).Эскерханов служит в комфортных и безопасных условиях, к нему на фронт приезжают его родственники, сам он ездит в Чечню в отпуск.

Как пишет издание, Геремеев и его подразделения, состоящие по большей части из сотрудников республиканской вневедомственной охраны, с июня 2022 года дислоцируются в Мариуполе, по официальной версии для охраны металлургических комбинатов «Азовсталь» и «Завод им. Ильича», а по сути они контролируют нелегальный бизнес по торговле металлоломом и цветметом, которые добывают в результате разграбления этих крупнейших в регионе заводов.

В боевых действиях эти подразделения участия не принимают, но все положенные выплаты от государства получают без проволочек, и каждые полгода бойцы Геремеева ротируются и получают право на поездку в отпуск в Чечню. Как сообщил источник, Эскерханов в данный момент в таком отпуске и находится, приехал в родное село, после чего государственным агентствам пришлось публиковать сообщения о его помиловании.

В июле 2017 года бывшего полицейского приговорили к 14 годам лишения свободы — суд признал его виновным в координации действий исполнителей убийства Бориса Немцова. Политика убили в центре Москвы поздним вечером 27 февраля 2015 года.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: РИА Новости