Власти объявили эвакуацию жителей еще одного района Курской области

Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об эвакуации. Ранее люди уже начали самостоятельно покидать район, который не граничит напрямую с Украиной

«Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации. На вчерашний день заявок не было, хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать», — заявил Зайцев. Он предложил, чтобы ему писали те жители, кто нуждается в эвакуации, продуктах и воде, и пообещал всем помочь.



Канал «Секундочку» обратил внимание на то, что через некоторое время после объявления глава района закрыл комментарии. «7×7»* убедились, что жители оставляли под постом просьбы о помощи, но все они были удалены.

На прошлой неделе глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов объявил о вывозе жителей и через полчаса удалил пост.

Большесолдатский район расположен в юго-западной части Курской области, административный центр этого района, село Большое Солдатское, находится в 19 км от железнодорожной станции города Суджи, в районе которого Вооруженные силы Украины проводят военную операцию.



Согласно переписи населения за 2021 год, в Большесолдатском районе проживают 10.599 человек. Большесолдатский стал шестым районом, где объявили эвакуацию, и первым неприграничным районом.

Вчера врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации из опасной зоны подлежат 180 тысяч жителей региона, но, по данным на 12 августа, удалось вывезти лишь 121 тысячу человек. Как сообщили в МЧС, за прошедшие сутки из региона выехали две тысячи человек.



Губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из Краснояружского района области выехали 11 тысяч человек. По переписи 2021 года, там жили около 14 тысяч человек. Причиной массового бегства жителей Гладков назвал «оперативную обстановку».



13 августа Банк России сообщил, что жители Курской, Брянской и Белгородской областей, эвакуированные из зоны ЧС, могут получить отсрочку по кредитам.

Для этого заемщику нужно обратиться к кредитору за отсрочкой по кредитным договорам и договорам займа на срок до полугода. У этих мер есть верхний лимит по сумме кредита. Так, по ипотеке можно получить отсрочку если сумма заема меньше 15 млн рублей, по автокредиту менее 1,6 млн рублей, а по кредитной карте сумма должна не превышать 150 тыс. рублей. Для других кредитов заемщик должен иметь долг не более 450 тыс. рублей.

Минобороны России отчиталось, что российские войска за последние сутки пресекли попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь России в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Министерство также заявило об отражении атаки ВСУ около Мартыновки, зачистке села Озерки и уничтожении украинских сил в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, снабдив это детальной, но ничем не подтвержденной информацией о потерях украинской армии.



Между тем в МИД Украины подчеркнули, что ВСУ не заинтересованы в том, чтобы оккупировать территорию Курской области, где сейчас проводится военная операция. «В отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию Курской области, но мы хотим защитить жизнь своих людей. Я просто напомню для справки, что, в частности, из районов Курской области только с начала этого лета и только по районам нашей Сумской области Украины было нанесено более двух тысяч ударов. Это РСЗО, это ствольная артиллерия, минометы, дроны, 255 управляемых авиабомб, более сотни ракет», — заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий .







*Признаны в России «иностранными агентами».



Фото: ВГТРК Курск