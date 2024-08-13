Магистранты Томского государственного университета делают экспертизы по уголовным делам

Томский государственный университет выпустил первых магистров пилотной программы «Юридическая лингвистика». В качестве выпускных квалификационных работ (ВКР) студенты защищали портфолио со своими лингвистическими исследованиями и экспертизами по реальным уголовным и административным делам. T-invariant* ознакомился с выпускными работами новоиспеченных экспертов, касающимися «оскорбления представителей власти», «реабилитации нацизма», «оправдания терроризма», «возбуждения ненависти и вражды».

Всего в июле 2024 года выпустились 7 человек, четверо из которых уже нашли работу в экспертных центрах МВД, Следственного комитета, Минюста, ФСБ и негосударственных бюро. Староста группы Александра Гаврин устроилась в лабораторию судебной экспертизы Минюста. По словам Артема Шмакова, одного из выпускников, за девять месяцев обучения он написал более десяти экспертиз.

Издание выяснило, что студенты исследовали не только посты в соцсетях, но и реальные личные сообщения. Вероятно, по части из них уже были вынесены приговоры. Но есть и свежие примеры. Например, анализируются высказывания в адрес сотрудника полиции и представителей власти. По словам Артема Шмакова, одного из выпускников, за девять месяцев обучения он написал более десяти экспертиз.



«Несмотря на то, что юридическая специализация — довольно редкая компетенция для лингвиста, нехватка кадров еще недавно не очень-то ощущалась, — рассказала изданию лингвист Светлана Друговейко-Должанская, уволенная из-за СПбГУ после того, как она раскритиковала качество лингвистической экспертизы в деле Саши Скочиленко. — Только в последние годы правосудие подсело на «лингвистическую иглу». Раньше такая экспертиза, которой я занимаюсь уже минимум четверть века, была довольно редким событием. Она требовалась в делах по защите чести и достоинства, о клевете, или когда возникали дела о торговых марках, чьи названия похожи до степени смешения. А вот в последние годы в связи с обилием дел, связанных с фейками и дискредитацией, эксперты-лингвисты оказываются необходимыми. Наивно думать, что любой, знающий от рождения русский язык и получивший высшее образование, способен правильно трактовать любую фразу». Эксперт отметила, что в делах по статьям о фейках и дискредитации армии ВС РФ лингвистическая экспертиза может стать единственным доказательством для обвинения. Так произошло в деле документалиста, философа и поэта Всеволода Королева, которого судят за два поста во «ВКонтакте», а также в деле Саши Скочиленко, которая получила 7 лет колонии за антивоенные ценники.



Несмотря на то, что ВКР были опубликованы в сокращенном варианте, в них отсутствовали десятки страниц, изданию удалось выявит один из случаев экспертизы по реальному делу. Местная жительница Елена Агафонова оставила под постом мэра комментарий, где жаловалась на работу трамвайно-троллейбусного управления. Елену заблокировали в телеграм-канале главы города, а спустя три месяца позвонили из прокуратуры и попросили написать объяснительную. Так она узнала, что мэрия попыталась завести на нее дело об административном правонарушении — за «оскорбление индивидуально не определенного лица». Скрин сообщения Елены передали на экспертизу студентам. В нем нашли признаки унижения достоинства, но в данном случае прокуратура отказалась возбуждать дело.



В новом учебном году пилотная программа по юридической лингвистике в ТГУ набирает уже 16 студентов.





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: T-invariant