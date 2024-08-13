На войне в Украине погибли 932 военнослужащих из Удмуртии

Канал «Удмуртия против коррупции» ведет список погибших в Украине уроженцев республики на основе данных из открытых источников — сообщений чиновников, родных и общественных организаций. На конец июля в списке значатся 932 фамилии.

Как пишет создатель проекта «Поисковик фальсификаций» аналитик Олег Аникин, изучивший статистические данные, самые большие потери среди жителей Удмуртии были в начале 2023 года и весной 2024 года. «Судя по всему пики потерь пришлись на зимние бои за Угледар и Бахмут на рубеже 2022 и 2023 годов, а затем на бои за Авдеевку, Очеретино и Волчанск», — пишет Аникин в своем телеграм-канале.



В Удмуртии региональная выплата за подписание контракта с Минобороны для отправки на войну в Украину составляет 400 тысяч рублей. Учитывая федеральную часть выплаты, контрактницам республики обещают 800 тысяч рублей отправку на войну. Этот один из самых низких показателей по стране, так как в большинстве регионов выплаты от 1 млн рублей и больше.

В Санкт-Петербурге в результате неоднократных повышений региональной части единовременная выплата за подписание контракта с Минобороны достигла 2,3 млн рублей.



