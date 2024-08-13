В Ростове-на-Дону ФСБ задержала сотрудницу воинской части по обвинению в госизмене

В Ростове-на-Дону задержали сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО), которая якобы передавала информацию агентам Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о «госизмене». Суд отправил ее в СИЗО на два месяца. Личность женщины не раскрывается.

«Действуя по заданию украинской стороны, в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере», — указано в сообщении ФСБ. Подчеркивается, что задержанная поддерживала связь с представителями ГУР через Signal. Ранее этот мессенджер не фигурировал в отчетах ФСБ о задержаниях подозреваемых в «госизмене».

9 августа Роскомнадзор сообщил о блокировке Signal в России из-за нарушения требований российского законодательства, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».