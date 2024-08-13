Верховный суд предложил приостанавливать уголовные дела на стадии суда в обмен на участие в «СВО»

Верховный суд предложил дополнить механизм освобождения участников военной операции на Украине от уголовной ответственности и ввести возможность приостанавливать уголовные дела на стадии суда. Соответствующий проект закона был представлен на пленуме Верховного суда для внесения в Госдуму, сообщает ТАСС.

Сейчас приостановка уголовных дел в отношении участников войны возможна на стадии предварительного расследования, предлагается дополнить законодательство этапом судебного производства, когда дело уже направлено в суд. Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда поступило дело, а также суд, вынесший приговор, или суд апелляционной инстанции.

В марте Госдума приняла закон, регламентирующий участие подследственных и осужденных в военной операции. Такую возможность получили лица, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести, а также осужденные вне зависимости от тяжести содеянного. Исключением стали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также террористического характера. После заключения контракта дела подозреваемых приостанавливают. Однако, как показывает практика, этот закон не всегда соблюдается. Так, в июле обвиненному в госизмене Николаю Колину* предложили отправиться на войну в обмен на отмену приговора.

Ранее «Коммерсант» писал, что в роли рекрутеров, набирающих бойцов на войну, выступают следователи, теперь в этом процессе собираются задействовать и судейский корпус.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».

