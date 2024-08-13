Рождаемость в России упала до исторического минимума

По итогам первого полугодия в России родилось 599,6 тысячи младенцев — на 16,6 тысячи меньше, чем за тот же период 2023 года, следует из данных Росстата. При этом прошлый год уже отметился самой низкой рождаемостью с 1999 года, однако в текущем году число новорожденных снизилось еще на 3%.

В июне число родившихся снизилось почти на 6% и составило 98, 6 тысяч детей, это рекордно низкий показатель, ранее количество новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч.



«За первое полугодие 2024 года по числу регистраций рождений все месяцы побили антирекорды за все время существования статистики», — отметил демограф Алексей Ракша.



Коэффициент суммарной рождаемости — среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста — опустился до 1,44, это самое низкое значение с 2008 года.



При этом количество умерших продолжает расти. За первое полугодие 2024 года умерло 921 тысяча человек — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как отмечает Ракша, за первое полугодие в России была зарегистрирована естественная убыль населения на отметке в 328 тысяч человек, в 2023 году она была 272,5 тысячи человек. Прогноз на 2024 год — 605 тысяч человек.



«В общем, ситуация с рождаемостью чуть лучше среднего по развитым странам в Европе, по смертности намного хуже», — резюмирует свежую статистику Росстата демограф.



Рождаемость в России падает с 2014 года, за последние два года статистика побила все прошлые «антирекорды».

