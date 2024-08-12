WSJ: США предложили Николасу Мадуро уйти с поста президента в обмен на амнистию для него и ближайшего окружения

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров, США готовы прогарантировать помилование президенту Венесуэлы и его высокопоставленным чиновникам по обвинению в контрабанде кокаина и не будут преследовать Мадуро с целью экстрадиции.

У Вашингтона есть пять месяцев до инаугурации президента Венесуэлы, чтобы заключить данное соглашение. Однако многое зависит от результатов выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года. Добиться этой цели будет сложнее, если президентом станет Дональд Трамп, так как он моет прекратить любой конструктивный диалог, вернувшись к своей агрессивной политике в отношении венесуэльского лидера. В 2019 году администрация Трампа ввела против Венесуэлы санкции и поддержала теневое правительство страны для свержения режима.



В 2020 году США обвинили Мадуро в стремлении «наводнить США кокаином» и назначили награду в 15 миллионов долларов за предоставление доказательств.

США уже предлагали Мадуро амнистию во время секретных переговоров в Дохе в 2023 году, но он отказался обсуждать условия, на которых мог бы покинуть свой пост, рассказали источники WSJ. Один из собеседников издания сказал, что позиция Мадуро с тех пор не изменилась.



По итогам прошедших в июле президентских выборов в Венесуэле США признали их победителем представителя оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиция опубликовала протоколы более чем с 80% участков. Из них следует, что Гонсалес победил на выборах со значительным отрывом. Национальный избирательный совет, который объявил Мадуро победителем, протоколы так и не опубликовал.



После этого в Венесуэле вспыхнули протесты, в ходе которых арестовали около 2400 человек, по меньшей мере 23 человека погибли.

США, ЕС, Аргентина и Чили отказались признать победу Мадуро, призвав к публикации итогов голосования. Китай и Россия поздравили Мадуро с победой.



Фото: Reuters



