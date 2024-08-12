В Петербурге активистку отпустили из психиатрического стационара, где она была на принудительном лечении по статье о военных «фейках»

Судья Калининского районного суда Петербурга Ольга Лисицына заменила осужденной активистке Виктории Петровой принудительное лечение в психиатрическом стационаре на наблюдение у психиатра в амбулаторных условиях, сообщили «Сетевые свободы». Принудительное лечение ей назначили в качестве приговора по делу о военных «фейках».

Петрову отпустили из стационара, поскольку в ее состоянии «наступили значительное улучшение психического состояния, его стабилизация, сформировалась критика к заболеванию и совершенному правонарушению», указано в решени суда.



Уголовное дело против Петровой по статье о военных «фейках» возбудили в мае 2022 года. Поводом стал антивоенный пост во «ВКонтакте», к публикации были прикреплены девять видео из разных ютуб-каналов — украинского журналиста Дмитрия Гордона, политика Максима Каца* и журналиста Александра Невзорова*.



В СИЗО суд назначил ей психиатрическую экспертизу и признал, что Петрова якобы не осознавала свои действия, когда публиковала антивоенные посты. В октябре 2023 года ее по ходатайству следствия перевели в психиатрический стационар. По требованию стороны обвинения все следующие заседания проходили в закрытом режиме из-за сведений, содержащих врачебную тайну.



«Невозможно никого спасать, убивая сотни тысяч людей и разрушая все вокруг. Картины страданий этой чудовищной войны врезались мне в память. Многие задержатся там навсегда», — говорила девушка в последнем слове. За это мнение ей назначили принудительное психиатрическое лечение.



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