На совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах Владимир Путин через неделю решил закрепить версию Минобороны об успехах России на всех фонтах, однако губернаторы Курской и Белгородской областей «смазали» впечатление.

Путин в самом начале заседания определил, что что главная задача Минобороны в настоящее время — «это выдавить противника с наших территорий и обеспечить надежное прикрытие границ». При этом он напомнил, что «если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка».



Временный губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем армии Украины оказались 28 населенных пунктов, где проживает около двух тысяч человек, отметив, что судьба жителей этих населенных пунктов остается неизвестной. Всего, по его словам, подлежат эвакуации 180 тысяч жителей Курской области, из них выехали и эвакуированы 121 тысяча человек. За неделю погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, среди них десять детей.

Смирнов также сообщил, что 6 километров противотанкового рва для защиты от наступления украинской армии не было выкопано, добавив, что глубина проникновения ВСУ составила 12 км, ширина 40 км.



Губернатор Белгородской области, до которой федеральному центру два года не было дела, поспешил сообщить, что в регионе за это время от обстрелов пострадало более 30 тысяч домов и квартир.

Несмотря на эти удручающие отчеты с мест, Путин заявил, что ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне «спецоперации». Темпы продвижения всему фронту увеличились в 1,5 раза. При этом потери несут самые боеспособные части ВСУ, они «драматически для них увеличиваются».



«Киев пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось — число желающих заключить контракт с ВС РФ увеличилось», заявил Владимир Путин на фоне отчаянных предложений заключить контракт в обмен на миллионы рублей, которые уже проходят в формате федеральных смс-рассылок.

Была озвучена и позиция по мирным переговорам, которых в ближайшее время не будет. «О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным?», заявил Путин, добавив, что «Киев выполняет волю западных хозяев». В конце совещания, Путин резюмировал, что противник получит достойный ответ, «все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнуты». Однако, какие все же цели, опять не уточнил.



Между тем, по данным «Агентства»*, в Курской области пропали сотни жителей, они не выходят на связь и близкие не могут их найти. Эвакуация людей была проведена лишь в нескольких населенных пунктах, большинство жителей выбирались сами, из-за чего были и первые черты среди мирного населения.

ВСУ уничтожили российскую военную колонну с сотнями военнослужащих, каждый день публикуются видео с пленными российскими военными, в числе которых большое количество срочников.

*Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: Kremlin.ru