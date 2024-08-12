С начала года в военные суды поступило более 5,2 тысяч дел о «самоволках» в армии, это уже больше, чем за весь прошлый год

С начала года в российские военные суды поступило больше дел об оставлении службы, чем за весь 2023, подчитала «Медиазона»* по данным на сайтах судов. За семь месяцев поступило уже 5 204 дела о «самоволке», тогда как за весь 2023 год в суды пришло только 5 096 подобных дел. При этом, как отмечает издание, в картотеках судов доступна информация лишь о тех делах, которые дошли до суда, фактически возбужденных дел может быть значительно больше.

Скорость поступления новых дел в 2024 году увеличилась, к концу июля прошлого года их было в два раза меньше — только 2 396. В мае было 966 дел, в том числе 879 дел о самоволке, 45 — о неисполнении приказа и 42 дела — о дезертирстве. По имеющимся данным, за июль поступило уже 940 дел, но некоторые карточки могут публиковаться на сайтах судов с задержкой.



В месяц выносится примерно 800 приговоров, то есть, по 40 решений в день.



Общее количество военнослужащих, который привлекли к уголовной ответственности за отказ от службы с начала войны превысило 10 тысяч человек к лету 2024 года, сообщила «Медиазона».

Ранее «Верстка»* писала, что что в военные суды впервые за пять лет подали больше исков об увольнении со службы, чем о восстановлении на ней. До начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные редко шли в суд, чтобы добиться увольнения. Напротив, с помощью суда они пытались восстановиться на работе.

Однако после начала войны тенденция изменилась, в 2023 году количество исков от военных об увольнении со службы впервые как минимум за пять лет превысило число обращений в суды о восстановлении. В 2019-2021 годах количество исков об увольнении не превышало 7% от числа дел, решения по которым опубликованы, в 2022 году достигло 11%. После мобилизации, в 2023 году, количество исков об увольнении превысило 52%, подсчитали журналисты издания.

*Признаны в России «иностранным агентами».