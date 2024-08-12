Reuters: После начала войны в Украине в условиях санкций в Россию поступило 2,3 млрд долларов наличных

Около 2,3 млрд долларов было отправлено в Россию с тех пор, как США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в марте 2022 года после вторжения в Украину, подсчитало агентство на основе полученных таможенных данных. Документы свидетельствуют о том, что наличные деньги перевозились в Россию из стран, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией, включая ОАЭ и Турцию. Страна происхождения более половины всей суммы в записях не указана.

Таможенные документы охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, Reuters не удалось получить доступ к более свежим данным. Они показывают резкий рост импорта наличных незадолго до вторжения. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило 18,9 млрд долларов в банкнотах доллара и евро, в то время как за предыдущие четыре месяца было ввезено всего 17 млн долларов. При этом, согласно данным, с февраля 2022 года по конец 2023 года из России ушло всего 98 млн долларов.

Приток иностранной валюты был гораздо выше. Самым крупным декларантом иностранной валюты стала малоизвестная компания «Аэро-Трейд», предоставляющая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и на борту самолетов. За этот период она задекларировала около 1,5 млрд долларов США. В таможенных декларациях эти грузы были описаны как обмен или выручка от торговли на борту самолета.

Согласно таможенным документам, одна партия товара на 20 млн евро, обработанная «Аэро-Трейд», была ввезена в феврале прошлого года компанией «Ив Роше Восток», дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор имеет десятки магазинов в России. Страна происхождения и название поставщика в данных не указаны. Groupe Rocher, материнская компания во Франции, заявила, что ни группа, ни «Ив Роше Восток» никогда не имели никаких связей с «Аэро-Трейд».

Данные таможни свидетельствуют, что более четверти банкнот на сумму 2,27 млрд долларов было ввезено банками, причем большая часть в счет оплаты за драгоценные металлы. Как сообщили собеседники агентства ввоз наличной валюты был единственным способом завершить долгосрочные контракты, подписанные до вступления в силу западных санкций с российскими поставщиками драгоценных металлов, и при этом соблюсти международные правила, связанные с трансграничными платежами.

Россия стала массово переходить на юань, поскольку масштабные санкции сократили ее доступ к мировой финансовой системе, затруднив платежи и торговлю в евро и долларах. Около 300 миллиардов долларов из иностранных резервов Банка России в Европе были заморожены. Однако многим россиянам по-прежнему нужна наличная иностранная валюта для поездок за границу, а также для мелкого импорта и внутренних сбережений, для них доллар остается основной валютой.

