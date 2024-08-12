Председателю узбекского землячества назначили четыре года колонии за мем о нехватке в России яиц

Ступинский городской суд Московской области приговорил к 4 годам колонии общего режима главу межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова* по статье о разжигании вражды и ненависти, сообщила SOTAvision**. Гособвинение запрашивало шесть лет заключения.

По версии следствия, в декабре мужчина опубликовал новость о росте цен на яйца в России с картинкой и текстом «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта». На основании психолого-лингвистической судебной экспертизы прокуратура заключила, что пост унижает группу лиц по социальному признаку — граждане РФ и участники войны в Украине.

Дело из-за мема с петухами в «Одноклассниках» завели в январе по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина. Как писала пресс-служба ведомства, российские «военкоры» обратились к Бастрыкину с просьбой «отреагировать на оскорбительные высказывания» мужчины в адрес российских военных.

Изначально Баратов заявил, что его страницу взломали, а этот пост опубликовал другой человек. Кроме этого, мужчина ограничил возможность просматривать свою страницу, сделав ее доступной только для друзей. 19 января его отправили в СИЗО.

27 февраля 2024 года Усман Баратов был внесен в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

На процессе Баратов и защита спорили с обвинением о сути предъявляемого высказывания. У следствия было несколько свидетелей, которые оставили комментарии под постом, по сути также разжигающие ненависть к главе узбекского землячества.



В июле защита просила изменить Баратову меру пресечения, так как у него серьезные медицинские противопоказания: мужчина страдает от гипертонии и ходит держась за стенку, в суде ему разрешают говорить сидя. Суд отказал, но удовлетворил ходатайство прокуратуры о закрытом процессе из-за того, что что журналисты якобы разгласили персональные данные свидетелей-участников «СВО». По мнению прокурора, если свидетель участвовал в «СВО», то пресса вообще не должна ничего о нем писать.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

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