Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ

В июле небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из России, выяснили «Известия». После отказа крупных банков от тразакций с Россией весной этого года именно через них начал вести расчеты российский бизнес, так как они были менее подвержены санкциям Запада.

За последние три недели ситуация изменилась, сейчас прямые платежи в юанях не проходят в 98% банков Китая.

Как рассказала изданию эксперт-практик внешнеэкономической деятельности компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич, с мая этого года компания производила расчеты через небольшой региональный банк в КНР. В мае-июне платежи шли более-менее стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов, отправленный платеж висит уже около месяца,

Небольшие китайские банки, работающие на внутренний рынок, несколько месяцев подряд были «запасным аэродромом» для российского бизнеса. Это была для них новая ступень развития и дополнительный источник дохода. Однако, по всей вероятности поступило предупреждение и возможный риск перевесил все плюсы, отмечают эксперты.

Некоторые компании начали отправлять платежи в Китай через гонконгские банки, однако ситуация ухудшается и здесь: некоторые финорганизации КНР уже начали отказываться работать даже с Гонконгом.

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря прошлого года, после вступления в силу 12-го пакета мер против РФ с введением санкций против финансовых организаций, работающих с Россией. Китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США. С января несколько кредитных организаций уже перестали принимать и транзакции из РФ в юанях. В марте этот список существенно расширился.расширился. На фоне риска вторичных мер Турция и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы торговли, первые сделки в области сельского хозяйства начнутся уже этой осенью. Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти проблемы с платежами, снизить контроль западных регуляторов над двусторонними сделками и ограничить валютные риски.