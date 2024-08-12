Губернатор Белгородской области сообщил о «перемещении людей» из приграничного района

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за «активности врага».

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал чиновник в видеобобращении.



При этом еще вчера Гладков заявлял о том, о том, что «большое количество» жителей поселка приграничных сел решили покинуть свои дома по собственному деланию. По словам губернатора, тогда «необходимости эвакуации не было».

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на местные власти, в Краснояружском районе области сейчас остаются около 500 человек, за последние несколько дней из района выехали 11 тысяч жителей.

Между тем, по утверждению Z-каналов, в приграничном селе Колотиловка в этом же районе идут бои, телеграм-канал «Два майора» написал, что украинские войска атаковали оборонительные сооружения у пограничного пункта с использованием танков.



Краснояружский район соседствует с Беловским районом Курской области, куда вечером 10 августа зашли подразделения ВСУ.

