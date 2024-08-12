На Камчатке местного жителя приговорили к 10 годам лишения свободы, он убил знакомого за фразу «Слава Украине»

Суд на Камчатке признал местного жителя виновным в убийстве своего знакомого и приговорил к 10 годам лишения свободы, сообщили «Сибирь.Реалии»*. Как указано в приговоре, потерпевший оскорбительно высказывался в адрес российских военных и выкрикивал лозунг «Слава Украине!».

По версии следствия, 30 марта обвиняемый вместе со знакомым распивал в своей квартире спиртные напитки. Между ними возник спор, потерпевший высказывал недовольство войной с Украиной и российской армией. При этом суд посчитал, что зачинщиком драки был убитый, так как он провоцировал своим поведением.

По данным суда, обвиняемый нанес множество ударов железной гантелей, руками и ногами, от которых потерпевший скончался в тот же день в больнице.

Конфликты на почве войны в Украине происходят практически ежедневно. 9 августа пассажиры автобуса в Москве напали на 87-летнего сына репрессированного Дмитрия Гринчия. Они его избили и сдали в полицию, обвинив в том, что он назвал наемников ЧВК «Вагнер» убийцами, когда автобус проезжал мимо мемориала военным. Только после общественного резонанса на избивших пенсионера завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

В ночь на 10 августа в Санкт-Петербурге 30-летняя девушка позвонила в полицию и рассказала, что ее сосед подошел к входной двери, выкрутил отверткой глазок, засунул газовый пистолет в отверстие и выстрелил, сообщило издание 78.ru. По словам потерпевшей, конфликт произошел из-за уверенности мужчины, что она родом из Украины. Однако пострадавшая — уроженка Санкт-Петербурга.

*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.