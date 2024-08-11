FT: В вопросах экономики США Камале Харрис доверяют больше, чем Дональду Трампу

Согласно опросу, проведенному по заказу Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета, больше американцев доверяют Камале Харрис в вопросах экономики США, чем Дональду Трампу. Кандидат в президенты от Демократической партии опережает миллиардера Трампа в вопросах экономики впервые за год, с момента начала данных опросов среди избирателей.

41% американцев в экономических вопросах больше доверяют бывшему президенту, однако его результат не изменился за последние два месяца. Харрис больше доверяют 42% избирателей, что на 7 процентных пунктов больше, чем у Джо Байдена в прошлом месяце.



«Тот факт, что избиратели более положительно оценили Харрис, чем Байдена, говорит как о том, насколько плохи были дела у Байдена, так и о том, насколько хороши дела у Харрис», — сказал изданию профессор Мичиганского университета Эрик Гордон.



Как отмечает FT, несмотря на высокие показатели роста экономики и занятости в США, Байдену с трудом удалось убедить избирателей в том, что его экономическая политика принесет им пользу. Только 19% избирателей считают, что сегодня они живут лучше, чем в 2021 году, когда Байден вступил в должность. Вопрос инфляции по-прежнему сохранился и после его выхода из президентской кампании.



Однако новый опрос показал, что Харрис может дистанцироваться от Байдена по экономическим вопросам. Около 60% опрошенных заявили, что она должна либо полностью отказаться от экономической политики президента, либо «внести серьезные изменения» в его платформу.



Харрис также получила значительно более высокий рейтинг одобрения, чем Байден: 46% зарегистрированных избирателей заявили, что одобряют ее работу на посту вице-президента, в то время как работу Байдена одобрили только 41%.



Однако позиции Трампа по-прежнему сильные, отмечает издание. Только один из четырех зарегистрированных избирателей оценил экономические условия как «отличные» или «хорошие», а 42% заявили, что им будет «намного» или «немного» лучше, если Трамп получит еще четыре года в Белом доме. И только 33 % заявили, что им будет «намного» или «немного» лучше при президенте Харрис.



«Этот опрос — хорошая новость для ранее тревожных демократов, но их беспокойство не закончилось, потому что избиратели по-прежнему считают, что им будет лучше, если Трамп станет президентом, а большинство избирателей думают в первую очередь о своих интересах, а о важных политических вопросах — во вторую», — отметил Эрик Гордон.

Фото: AP