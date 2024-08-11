За шесть дней боев в Курской области пропали сотни жителей

Не менее 200 обращений о поиске близких получил поисковый отряд «Лиза Алерт», сообщило «Агентство»* со ссылкой на региональное подразделение организации. Также сотни объявлений с просьбой помочь найти родственников, которые перестали выходить на связь, появились в соцсети «ВКонтакте».

На стене поискового отряда «Лиза Алерт» в Курской области размещено 71 объявление о поиске людей из Суджанского и Кореневского районов, а также из Курска, которые были в зоне боев и перестали выходить на связь. «Не готовы дать точную цифру, потому что еще нет статистики, но мы уверенно подошли к цифре в 200 обращений за прошедшие двое-трое суток», — сказала пресс-секретарь организации в Курской области Олеся Парталюк, отметив, что это только те, чьи родственники обратились к волонтерам, реальные цифры могут быть существенно выше.



Помимо «Лизы Алерт», родственники пытаются найти пропавших через соцсети. По подсчетам «Агентства», с вечера пятницы только в группе «Подслушано Суджа» пользователи опубликовали сообщения о поиске 148 человек. «Агентство» проверило информацию о некоторых переставших выходить на связь и убедилось, что разыскиваемые на самом деле жили в Суджанском районе.



Сообщения о пропавших родственниках стали проявляться на второй день прорыва границы в Курской области в комментариях под постами чиновников. «Почему людей оставили в Судже? Не эвакуировали? Как же так? Своих не бросаем? Нет с ними связи, нет света, воды. Нет информации о них никакой! Куда обращаться?», — писали 7 августа на странице врио губернатора Алексея Смирнова.



Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 106 пострадавших в Курской области за пять дней обстрелов ВСУ. 69 пострадавших в результате обстрелов находятся в больницах, из них 17 человек — в тяжелом состоянии, Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, восемь человек выписаны из больниц.



В МЧС сообщили, что из приграничных районов Курской области за сутки выехали «самостоятельно и организованными колоннами» более 8 тысяч человек. При этом канал «Пепел Курск» опубликовал видео, как жители эвакуируются своими силами, в том числе по реке на лодках.

По данным «Агентства», площадь боевых действий в Курской области в субботу составила 650 кв километров.





*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: Коммерсант