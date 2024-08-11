Предвыборный штаб Трампа заявил о взломе серверов и обвинил в этом Иран

В субботу предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что некоторые внутренние коммуникации были взломаны, и обвинила в этом правительство Ирана, сообщает Reuters, отметив, что никах доказательств при этом представлено не было.

Заявление прозвучало вскоре после того, как издание Politico сообщило, что в июле им поступило предложение от анонимного источника, который был готов предоставить подлинные документы изнутри избирательной компании Трампа, включая отчет о «потенциальных уязвимостях» кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса.



«Эти документы были получены незаконным путем из враждебных Соединенным Штатам иностранных источников, с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе», — говорится в заявлении представителя штаба Трампа Стивена Чунга.



Штаб Трампа также заявил, что получил отчет исследователей корпорации Microsoft, в котором говорилось, что иранские хакеры, связанные с правительством, в июне пытались взломать учетную запись «высокопоставленного» участника штаба республиканцев. Представитель Microsoft отказался назвать должностных лиц, подвергшихся атаке, или предоставить дополнительные сведения после публикации отчета.



Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке заявило, что «иранское правительство не имеет намерений вмешиваться в президентские выборы в США», отметив, что «не доверяют» сообщениям избирательной кампании Трампа.



У бывшего президента США Дональда Трампа были напряженные отношения с Ираном во время его пребывания у власти. В 2020 году Соединенные Штаты убили иранского военачальника Касема Сулеймани и вышли из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.







Фото: Reuters