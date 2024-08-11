Российскую шахматистку обвинили в попытке отравить соперницу, обработав ее доску ртутью

В начале августа на турнире в Дагестане прошлогодняя победительница чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по шахматам 40-летняя Амина Абакарова разлила ртуть на стол, за которым играла ее соперница Умайганат Османова, сообщила Baza.

Инцидент с отравлением произошел 2 августа, перед началом четвертого тура турнира. Османовой во время партии стало плохо, но она продолжила участие в турнире и заняла призовое место. Разлитую ртуть заметили практически сразу, судья собрал ее в пакетик и вызвал полицию, организаторы по камерам наблюдения установили, что вещество вылила Абакарова.



На 34-секундном видео с камер наблюдения видно, как Абакарова ходит по комнате с шахматными досками, установленными для турнира, и что-то выливает на одну из досок. В интервью «Известиям» Османова рассказала, что во время турнира увидела, как из-под ее доски выкатились «какие-то крошечные шарики». По ее словам, она понятия не имела, что это такое, пока не поняла, что это могла быть ртуть, и сообщила об этом организаторам.



Абакарова находится под следствием, ей грозит пожизненная дисквалификация и возможное уголовное преследование, заявили российские власти. Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов сообщил, что сразу после инцидента Амина Абакарова была исключена из числа участниц чемпионата Дагестана. Также ее временно отстранили от участия во всех соревнованиях под эгидой ФШР.



При этом управление МВД по Дагестану на вопрос канала «Подъем» о случившемся сообщило, что обращений в полицию в связи с произошедшим не было.

По информации Baza, Абакарова рассказала другим участницам, что решилась на отравление, чтобы отомстить Османовой за сильную обиду. В конце июля Османовой при одинаковом количестве баллов присудили победу над Абакаровой в финале турнира в Махачкале, исходя из дополнительных показателей.





