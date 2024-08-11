Под Киевом обломки ракеты упали на частный дом, погибли два человека, отец и его 4-летний сын

В результате ночной атаки на Киев обломки сбитых ПВО ракет упали в Броварском районе на частный дом, погибли мирные жители — 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Они оказались под завалами здания, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Три человека тяжело травмированы, среди них 13-летний ребенок.

По данным Киевской городской военной администрации, в ночь на 11 августа российские войска запустили в направлении города баллистические ракеты и несколько десятков ударных дронов.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на дом упал беспилотник «Шахед».

Последняя ракетная атака на Киев и Киевскую область была вечером 5 августа, падение обломков было зафиксировано в двух районах области. Как заявил главный редактор Defense Express Олег Катков, в российской атаке была применена как минимум одна ракета производства КНДР.

Фото: ДСНС Украины