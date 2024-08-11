В Курске обломки сбитой ракеты упали на 9-этажный жилой дом

В ночь на воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на 9-этажный жилой дом в Курске упали обломки сбитой ПВО ракеты, из-за чего возник пожар.

Пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии. 15 человек были эвакуированы из дома.

По данным МЧС, в доме выбиты окна, повреждены балконы, сгорели несколько стоявших рядом с домом автомобилей. Несущие конструкции дома не повреждены.

Обстрел Курской области продолжался всю ночь. Z-каналы написали о прорыве ВСУ в Беловский район области на несколько десятков километров вглубь российской территории. На основе этой информации врио губернатора Алексей Смирнов отдал распоряжение о срочной эвакуации из Беловского района. К утру выяснилось, что информация не соответствует действительности, ее опровергли сами «первоисточники».



Атакам беспилотников ночью подверглись также Воронежская, Брянская, Орловская и Белгородская области. Всего силами ПВО сбито 35 ударных дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У», сообщили в министерстве обороны России. В Воронеже беспилотниками повреждены несколько частных домов и административное здание. Порядка 100 жителей города остались без света. О пострадавших не сообщается.





Фото: ТГ Игорь Куцак