Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Более 4,4 тысяч эвакуированных расселили в пункты временного размещения. 60 пунктов временного размещения развернуты в восьми регионах России.

Утром 10 августа мэр Курска Игорь Куцак рассказал, что только в Курск приехали 16 тысяч человек. «Во взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями оказываем помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений», — написал чиновник.

Бои на границе Курской области начались утром 6 августа. Сначала о них писали z-блогеры и украинские СМИ, только через восемь часов Минобороны России подтвердило, что ВСУ атаковали российские приграничные позиции. Однако после этого вся информация ведомства ограничивалась только данными о потерях украинской армии.



9 августа МЧС ввело в Курской области ЧС федерального характера. Такой режим вводят, когда фиксируется количество пострадавших более 500 или «нарушены условия жизнедеятельности более чем 1000 человек». Владимир Путин подписал указ о выплатах в сумме 10 тысяч рублей (100 евро) всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ.



Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в больницах Курской области находятся 55 пострадавших при обстрелах, среди них восемь детей. Местные власти сообщили о шести погибших мирных гражданах, военные потери не раскрываются.



Фото: Reuters