Беларусь перебрасывает к границе с Украиной войска и вооружение «с целью реагирования на любые возможные провокации»

Александр Лукашенко отдал приказ об усилении группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Планируется переброска войск к границе с Украиной, а также развертывание ракетных комплексов «Искандер» и систем залпового огня «Полонез», заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Причиной активности на границе с Украиной Лукашенко назвал нарушение воздушного пространства страны беспилотниками из Украины. Он утверждает, что белорусская ПВО вечером 9 августа уничтожила над Белоруссией «несколько целей», нарушивших ее воздушное пространство со стороны Украины.



«Украинцы тем самым показывают, что ни к какому миру они не готовы», — считает Лукашенко. Между тем, в июле российские беспилотники несколько раз залетали в Беларусь, в том числе во время атак РФ на Украину, однако никаких заявлений от Лукашенко по этому поводу не было.



Во время визита в Шкловский район Могилевской области Лукашенко также прокомментировал наступление ВСУ в Курской области. По его оценкам, украинская армия продвинулись на 30-35 км вглубь Курской области и «окапываются там».





