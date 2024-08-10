Алексей Горинов, осужденный на 7 лет по статье о военных «фейках», заявил, что ему не предлагали помилование или обмен

Группа поддержки Алексея Горинова написала, что на этой неделе адвокату удалось встретиться с ним и сообщить о недавнем обмене и освобождении нескольких политзаключенных. «Алексей об этом впервые услышал и очень обрадовался освобождению своих товарищей и невиновных людей. Алексей в шутку сказал, что он теперь старший по политзекам на «зоне», — процитировали его слова соратники. При этом Горинов сообщил, что к нему никто не приходил и ничего, связанного с обменом или помилованием, не предлагал.

Ранее разные источники утверждали, что Горинов был в списке на обмен, но из финального перечня его вычеркнули.



Горинов отбывает семилетний срок по обвинению в «военных фейках». Он длительное время страдает туберкулезом легких, в колонии его состояние ухудшилось.



В октябре 2023 года против него возбудили второе уголовное дело — по статье об оправдании терроризма, за разговор с сокамерниками.

В конце 2023 года российские врачи написали открытое письмо Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь экс-депутату.



Алексей Горинов находится сейчас в СИЗО-1 города Владимира и ожидает начала судебного разбирательства по второму уголовному делу за разговоры о войне с сокамерниками.

Фото: Александра Астахова/Медиазона