Против двух мужчин, избивших в автобусе 87-летнего пенсионера, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве

Против двух мужчин, которые избили 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия за то, что он якобы назвал наемников ЧВК Вагнера убийцами, а после этого сдали его полицейским, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщило РИА «Новости», не указывая личности фигурантов дела.

На 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия напали двое пассажиров автобуса, когда он проезжал мимо мемориала «вагнеровцам» в Москве. Нападавшим показалось, что пенсионер негативно высказался о наемниках ЧВК. Они начали кричать на Гринчия, избивать его, после чего силой вытолкали мужчину из автобуса, заломив ему руки. Мужчины притащили пенсионера к дежурному сотруднику ДПС. Прибывшие на место силовики задержали всех троих участников произошедшего.

Гринчия доставили в ОП «Китай-город», а оттуда — в ОВД «Басманный», где нападавшие написали на него заявление. Позже пенсионера отпустили без составления протокола.

Адвокат Оскар Черджиев помог написать заявление о нападении, Гринчия жаловался на боль в голове, ушах, ему также повредили слуховой аппарат.

Дмитрий Гринчий родился в 1937 году, но узнал свою фамилию только в 15 лет. Его отца, начальника планового отдела Гражданского воздушного флота Павла Гринчия, расстреляли в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии, его реабилитировали в 1966 году.