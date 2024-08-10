В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим КТО

Национальный антитеррористический комитет 9 августа заявил, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в ряде российских регионов». И губернаторы Курской, Белгородской и Брянской областей ввели режим контртеррористической операции (КТО) на территории своих регионов.



Режим КТО предусматривает наделение силовиков дополнительными, почти неограниченными полномочиями. В частности, они получают право право досматривать машины и людей, проверять документы, контролировать телефонные переговоры, беспрепятственно проникать в жилые помещения, на земельные участки, принудительно использовать автомобили организаций и граждан.



Украинские военные зашли на территорию Курской области в ночь на 6 августа. Через три дня боев в регионе объявили ЧС федерального масштаба и ввели режим контртеррористической операции в Курской и соседних областях.

Минобороны утверждает, что украинским военным не удалось продвинуться вглубь региона, они начали отступление, однако «военкоры» пишут, что эта информация не соответствует действительности.

После начала вторжения в Украину режим КТО в России вводили дважды: в мае 2023 года в Белгородской области во время рейда РДК и в июне 2023 года в Москве, Подмосковье и Воронежской области во время мятежа Евгения Пригожина.





