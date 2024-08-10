Осужденный на 14 лет колонии по делу об убийстве Бориса Немцова подписал контракт с Минобороны и уехал в Украину

Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова, бывший чеченский полицейский Темирлан Эскерханов подписал в колонии контракт с Минобороны и отправился на войну в Украину.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Эскерханов подписал контракт с Минобороны в марте и отправился в одно из штурмовых подразделений. РИА «Новости» утверждают, что контракт с бывшим осужденным действует один год.



Другие осужденные по делу об убийстве Немцова отказались участвовать в войне.

Бориса Немцова убили в центре Москвы поздним вечером 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года столичный военный суд на основании вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Других подсудимых — Анзора и Шадида Губашевых и Хамзата Бахаева — приговорили к срокам от 11 до 19 лет лишения свободы и штрафам. Темирлану Эскерханову назначили 14 лет колонии строгого режима. По версии следствия, он координировал действия исполнителей убийства и помог им уехать из Москвы. Эскерханов вину не признал.

В октябре 2023 года предполагаемый организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев возглавил новый чеченский батальон для войны с Украиной — имени шейха Мансура.



В конце 2022 года на войну в Украину из колонии ушел Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет колонии по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Известно об этом стало только в ноябре 2023 года.







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